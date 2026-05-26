Ordu'da Yangında 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

ORDU'nun Gölköy ilçesi Karahasan Mahallesi'nde çıkan yangında 17 yaşındaki Resul Demir hayatını kaybetti.

Yangın, saat 12.30 sıralarında bir evin malzeme deposunda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında depo içerisinde bulunan Mehmet Resul Demir, alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen Demir hayatını kaybetti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı