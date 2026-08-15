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Ünye'de boğulma tehlikesi: 2 kardeş hastanede

Ünye'de boğulma tehlikesi: 2 kardeş hastanede
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Ordu'nun Ünye ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş tedavi altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş tedavi altına alındı.

Keş Mahallesi'nde denize giren Mustafa ve Yılmaz A, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince denizden çıkarılan 2 kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye ve Fatsa ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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