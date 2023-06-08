Ordu'da denizde iki ceset bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde bir erkek cesedi daha bulundu. Şarkiye Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde kıyıya yakın bölümde su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.