Ordu'da Denetimli Serbestlik Kapsamında Kağıt Rölyef Kursu Başlatıldı

Ordu'da, denetimli serbestlik yükümlüleri için kağıt rölyef kursu açıldı.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen kursa, yükümlüler, gönüllü çalışanlar ve kurum personelinin de aralarında bulunduğu 18 kişi katıldı.

Altınordu Halk Eğitim Merkezince görevlendirilen usta öğretici Mihriban Çabuk'un verdiği eğitim ile katılımcıların üretkenliğinin arttırılması, el becerilerinin geliştirilmesi ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, el sanatları kurslarının yükümlülerin sosyal yaşama uyum sağlamasında önemli bir rolü olduğunu belirterek, "Bu çalışmalar bireylerin hem kendilerini ifade etmelerine hem de yeni bir beceri kazanarak hayata tutunmalarına destek oluyor." ifadesini kullandı.