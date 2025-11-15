Haberler

Ordu'da Çobanlar Karla Mahsur Kaldı

Ordu'da Çobanlar Karla Mahsur Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çoban Arslan Arıcan ve oğlu, 450 küçükbaş hayvanlarıyla birlikte yolda mahsur kaldı. Uzun süren mücadelelerinin ardından yayla yollarının açılmasıyla akşam saatlerinde Musalı Mahallesi'ne ulaşabildiler.

ORDU'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu, yaylalardan dönüş yoluna geç çıkan çobanlar, sürüleriyle birlikte zor anlar yaşadı.

Mesudiye ilçesi Keyfalan Yaylası Ütlüce Obası'nda çoban Arslan Arıcan ve oğlu Osman Arıcan, yaklaşık 450 küçükbaş hayvanıyla birlikte kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte dün dönüş yoluna çıktı. Ütlüce Obası'ndan Musalı Mahallesi'ne gitmek isteyen baba ve oğul, kar kalınlığının 30 santimetreyi aşmasıyla yolda mahsur kaldı. Karla kaplanan bölgede ilerlemekte zorlanan koyun ve kuzular nedeniyle sürü yön değiştirmek zorunda kaldı. Sürünün yolda yürümekte zorlanması üzerine çobanlar, Kızılelma Yaylası'na sığınarak geceyi sürüleriyle burada geçirdi. Sabah saatlerinde yeniden yola çıkan çobanlar, karla kaplı yolda ilerlemeye devam etti. Sürü sahibi Arslan Arıcan, uzun yıllardır çobanlık yaptığını belirterek, "Bu sene biraz geç kaldık. Kar aniden bastırınca yola çıkmak zorunda kaldık. Her zaman kısa yoldan ulaştığımız Keyfalan yolunda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Özellikle kuzular yürümekte çok zorlanıyor. Kar yağışı hala devam ediyor. Tek dileğimiz, yolda kalmadan gideceğimiz yere bir an önce varmak" dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi ekipleri tarafından yayla yollarının açılmasıyla çobanların, sürüleriyle birlikte akşam saatlerinde Musalı Mahallesi'ne ulaştığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi

Maçta ilk gol geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Müzikalde şok iddia! Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı

Sahneye geç çıkma iddiası büyük krize yol açtı: Görevine son verildi
Noter çalışanına yüz kızartıcı suçtan kelepçe! Zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil

Noter çalışanının zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil
Su bulunca elektrik çarpmışa dönüyor: Ben yapmıyorum Cenabıallah'ın işi

Bir garip yetenek! Bulunca elektrik çarpmışa dönüyor
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Donald Trump, ABD'yi sarsan iddiayı böyle savuşturdu

Ülkeyi sarsan iddiaya Trump'tan şok yanıt
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Galatasaray'dan istediği maaş! Rakam öyle böyle değil
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Icardi kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar

Kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar
Hem teknik direktör hem de beden eğitimi öğretmeni! İnternetten izleyip futbolcu buluyor

Takımı ikinci! Hem teknik adam hem de beden eğitimi öğretmeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.