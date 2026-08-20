Ordu'da Cami İçin 600 Kilo Fındık İmeceyle Toplandı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde cami ihtiyaçlarının karşılanması için bağışlanan 600 kilogram fındık imece usulüyle toplandı.

Kabataş Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karahasan Mahallesi'nde yaşayan Şaban Kalem'in, bahçesinden elde edilecek fındığı hayır için camiye bağışlama kararı aldığı belirtildi.

Yaklaşık 38 kişinin yardımıyla bahçedeki fındığın toplantığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şaban amcamızın mahallemiz adına bağışladığı 600 kilogram fındığın Muhtar Mehmet Güler ve mahallemizin İmam Hatibi Hamza İlgi öncülüğünde vatandaşlarımızın destekleriyle toplanmasına Kabataş Kaymakamı ve Çatalpınar Kaymakam Vekili Ali Can Uludağ ile Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Özay da eşlik etti. Bir mahalleyi mahalle yapan zor günde birbirinin elinden tutmak, 'ben' değil, 'biz' diyebilmek ve iyiliği el birliğiyle çoğaltmaktır. Karahasan Mahallemizdeki bu örnek dayanışmanın toplumumuzun her kesimine ilham olmasını diliyoruz."

Açıklamada, bağış yapan Şaban Kalem ile fındığı imece usulüyle toplayarak destek olan vatandaşlara teşekkür edildi.

Kaynak: AA