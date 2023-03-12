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Ordu'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Ordu'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tepe Mahallesi'nde Salim Satılmış'a ait 3 katlı bir binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Korgan Ordu Güncel Haberler

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