Ordu'da ahırda 81 yaşındaki kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 81 yaşındaki Akif Öztürk, bir şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından O.Y. (26) isimli kuzeni gözaltına alındı. Öztürk'ün cenazesi ise toprağa verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Kumrulu Mahallesi'ndeki evlerinin yanındaki ahırda Öztürk'ün cansız bedeninin bulunması olayıyla ilgili soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, Öztürk'ün akrabası da olduğu öğrenilen O.Y'yi (26) Altınordu ilçesinde suç aletiyle yakaladı.

Gözaltına alınan O.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Akif Öztürk'ün cenazesi ise Ulubey Belediye Meydanı'nda kılınan namazın ardından Çatallı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
