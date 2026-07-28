Ordu'da bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, U.D. (18) yönetimindeki 52 AFK 335 plakalı motosiklet, Şerefiye Mahallesi'nde yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA