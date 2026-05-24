Ordu'da otoparkta çıkan yangın 3 otomobilde hasara yol açtı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir apartmanın kapalı otoparkında çıkan yangın, 3 otomobilde hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Güzelyalı Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın kapalı otoparkında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle 3 araçta hasar oluştuğu belirlendi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay