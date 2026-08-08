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Ordu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: Emekli İmam Hayatını Kaybetti

Ordu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: Emekli İmam Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Mesudiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve emekli imam olduğu öğrenilen 67 yaşındaki Şinasi Şentürk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Şinasi Şentürk (67) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Mesudiye ilçesi Dereyolu Eymür sapağı yakınlarında meydana geldi. Şinasi Şentürk'ün kontrolünü yitirdiği plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk'ün cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Şinasi Şentürk'ün emekli imam olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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