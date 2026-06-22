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Ordu'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Ordu'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve 3 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

M.A. yönetimindeki 34 MOC 788 plakalı otomobil, Eskipazar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü ile beraberindeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
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