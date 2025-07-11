Ordu'da denize giren 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ordu'da denize giren 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize giren 7 yaşındaki çocuk, gözden kayboldu. Yapılan aramalarda bulunan çocuk hastaneye kaldırıldı. 7 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize giren 7 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Akyazı Mahallesi sahilinden denize giren Afgan uyruklu H.T, bir süre sonra gözden kayboldu.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizde yapılan aramada bulunan çocuk, sudan çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. H.T, hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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