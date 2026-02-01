Haberler

Ordu'da 1700 rakımlı yaylada kar festivali

Ordu'da 1700 rakımlı yaylada kar festivali
Güncelleme:
Ordu'nun Akkuş ilçesinde düzenlenen 5. Argan Yaylası Kar Festivali, renkli etkinlikler ve yoğun katılımla gerçekleşti. Festivalde halk oyunları, kar topu ve kızak yarışları düzenlendi.

ORDU'da deniz seviyesinden 1700 metre yükseklikteki Akkuş Argan Yaylası'nda düzenlenen kar festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Akkuş ilçesinde deniz seviyesinden 1700 metre yükseklikteki yaylada '5. Argan Yaylası Kar Festivali' düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ve Akkuş Belediyesi iş birliğinde yoğun katılımla gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Halk oyunları gösterisiyle başlayan festival, kar topu ve kızak yarışlarıyla devam etti. İl dışından da memleketine gelen çok sayıda kişi festivalde düzenlenen etkinliklerde eğlenerek keyifli vakit geçirdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Biz büyük bir aileyiz. Dünyanın en güzel yerlerinden birinde bulunuyoruz. Başka yerde 2 santimetre kar yağdığında hayat duruyor biz ise 2 metre karda festival yapıyoruz, eğleniyoruz. Bu da bizim farkımız. Daha güzel günlere birlikte gidelim. Allah ağzımızın tadını bozmasın" diye konuştu.

