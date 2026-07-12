Ordu'da iki ilçeyi bağlayan güzergahta beton yol çalışması başladı

Ordu'nun Çaybaşı ile Akkuş ilçeleri arasındaki bağlantı güzergahında beton yol çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez Mahallesi ile Akkuş ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi arasındaki 4,8 kilometrelik bağlantı yolunda beton yol yapımına başlandığı ifade edildi.

Çalışmanın, İkizce ilçesine de hizmet verecek önemli bir ulaşım yatırımı olduğuna işaret edilen açıklamada, güzergahın Çaybaşı'nın İlküvez, Kapılı ve Göksu mahalleleri ile Akkuş'un Akpınar ve İkizce'nin Yoğunoluk mahallelerinin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getireceği vurgulandı.

Açıklamada, bölgenin coğrafi yapısına uygun ve uzun ömürlü beton yol standardında sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların dört mevsim güvenli ulaşım imkanına kavuşacağı belirtilerek, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını planlanan program doğrultusunda aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.