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Ordu'da 3 gün denize giriş yasağı

Ordu'da 3 gün denize giriş yasağı
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ORDU Valiliği, rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşabileceği uyarısı üzerine 29- 31 Ağustos tarihleri arasında 3 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

ORDU Valiliği, rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşabileceği uyarısı üzerine 29- 31 Ağustos tarihleri arasında 3 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ordu Meteoroloji Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarıya göre; 29-30-31 Ağustos tarihlerinde ilimiz genelinde sahillerde, rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşabileceği tahmin edilmektedir. Alınan bu meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı ile 29-30-31 Ağustos'ta ilimiz genelinde denize girmek yasaklandı. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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