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Ordu'da 15 Temmuz Anma Merkezi Açıldı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, Ordu Valiliğince Tayfun Gürsoy Parkı'nda oluşturulan ve "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla hazırlanan merkez, dijital içerikler, görsel anlatımlar ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla ziyaretçilere 15 Temmuz gecesinde yaşananları kronolojik akış içinde deneyimleme imkanı sunuyor.

15 Temmuz Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Can, açılışta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan merkezin açılışına katkı sunanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ben milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımıyorum." sözlerini hatırlatan Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize de Rabbimizden acil şifalar diliyoruz. En önemlisi, o güne sahip çıkan gerçek gazilerimiz var, 85 milyon insanımız. Çünkü Türk milleti bir oldu, beraber oldu, diri oldu ve hep beraber bu ülkeyi hainlerden temizledi. Rabbim bir daha o günleri göstermesin diyorum."

Açılışın ardından protokol üyeleri, merkezde yer alan dijital gösterim alanını, fotoğraf sergisini ve öğrencilerin eserlerinden oluşan resim sergisini gezdi.

Programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Müftüsü Ali Çakmak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
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