ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Gazze'deki çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, 100 balon gökyüzüne bırakıldı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesindeki Hilal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, dernek başkanı Sultan Demir'in davetiyle Merkez Cami önünde gerçekleştirildi. Programa ilçe protokolü, eğitim camiası temsilcileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Derneğin Fahri Başkanı Yüksel Sipahi de programda yer aldı. Etkinlikte, Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmalar nedeniyle yaşam mücadelesi veren çocuklara dikkat çekildi. Gazze bayrağının renklerini taşıyan kırmızı, yeşil, siyah ve beyaz renklerdeki 100 balon, çocukların özgürlüğüne kavuşması temennisiyle gökyüzüne bırakıldı.

Etkinlikte konuşan dernek başkanı Sultan Demir, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gazze'de ellerinden hakları alınmış çocuklar için 100 adet balonumuzu gökyüzüne bırakıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı