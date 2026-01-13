Haberler

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, yeni araç alımları, su yatırımları ve gıda krizi gibi konular gündeme geldi. Güler, Kabadüz ilçesinde yeni bir kayak merkezi projesinin fizibilite çalışmalarının yapıldığını açıkladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplantı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler başkanlığında meclis salonunda düzenlendi.

Güler, birçok faaliyet alanında yeni araçlar alındığını, araç filosunun güçlendiğini belirtti.

Su yatırımlarından gıda krizine kadar önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Suyu bol olan şehirlerde de su sıkıntısı var. Biz öncesinde zaten göletler yapmaya başlamıştık. Gıda krizine karşı çalışmaları yapıyoruz. Etrafımız ateş çemberi, biz burada huzur ortamında yaşıyoruz. Bu bizim devletimizin gücünü gösteriyor. Belediyelerimizin gücünü gösteriyor."

Güler, Kabadüz ilçesindeki Göndeliç için fizibilite çalışmalarının yapıldığına işaret ederek, çalışmalar başladığı takdirde söz konusu alanın, Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden olacağını vurguladı.

Çambaşı Kayak Merkezi'nin de adından söz ettiren bir merkez haline geldiğine dikkati çeken Güler, kent genelindeki devam eden çalışmalara yönelik bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kabus başladı! Arda Güler'e 'Mourinho' sürprizi

Kabus başladı! Arda Güler'e "Mourinho" sürprizi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Kabus başladı! Arda Güler'e 'Mourinho' sürprizi

Kabus başladı! Arda Güler'e "Mourinho" sürprizi
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Konyasporlu Adil Demirbağ'dan bahis itirafı

Süper Lig'in yıldızından bahis itirafı: Bilinçsiz bir hataydı