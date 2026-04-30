Haberler

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ORDU Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in yoğun çalışma temposuna bağlı yaşadığı rahatsızlık sonrası tedaviye alındığını belirterek, "Başkanımızın genel durumu iyi olup, endişe edilecek bir husus bulunmamaktadır" dedi.

Dün akşam rahatsızlanarak Ordu'da hastaneye kaldırılan ardından da hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile ilgili açıklama yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, yoğun çalışma temposuna bağlı olarak kendini iyi hissetmemesi üzerine tedbir amaçlı hastaneye başvurmuştur. Yapılan kontroller sonrası, detaylı tetkikler için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmiştir. Başkanımızın genel durumu iyi olup, endişe edilecek bir husus bulunmamaktadır. Gösterilen ilgi ve hassasiyet için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, kıymetli hemşehrilerimize selamlarını iletiriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli

Yolun sonuna geldi! Yerine gelecek isimler bile belli