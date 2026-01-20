Ordu Büyükşehir Belediyesince hayvan bakımevindeki köpek ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, hayvan bakımevindeki köpek ölümü iddialarına ilişkin, ihmali veya kusuru bulunana gerekli idari ve hukuki işlemlerin tereddütsüz uygulanacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, son günlerde belediyeye bağlı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine kamuoyunda haklı bir hassasiyet oluştuğu belirtildi.

Bu hassasiyetin paylaşıldığı, konunun hiçbir yönünün örtbas edilmesine asla izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Öncelikle açıkça ifade ediyoruz, görüntülerde yer alan olay hepimizi üzmüş, bizleri de derinden etkilemiştir. Ancak kamuoyuna yansıtılan bilgi ve iddiaların önemli bir kısmının gerçeği yansıtmadığı, bazı paylaşımların ise olayı çarpıtarak provokasyon üretmeye yönelik olduğu yönünde güçlü bulgulara ulaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Bütün köpekler bir aradaydı." şeklindeki iddiaların doğru olmadığına, olayın, hayvanların ayrı ayrı türe esaslı sistemin uygulandığı agresif köpekler bölgesinde yaşandığına işaret edilen açıklamada, barınağa olaydan önce çarşamba günü getirilen hayvanın veteriner hekim kontrolünde yapılan değerlendirmelerinde genel sağlık durumunun iyi olmadığının, özellikle ileri derecede zayıflık ve güçsüzlük bulguları taşıdığının tespit edildiği aktarıldı.

Görevli ekibin sabah 08.30 civarında yaptığı temizlik ve kontrol ile gün içi öğlen saatlerinde yapılan ikinci temizlik ve bakım sırasında, bahse konu hayvanın olayın gerçekleştiği yerde olmadığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Aynı gün içerisinde nöbetçi personelimiz gelen ihbar üzerine merkezimizden ayrıldıktan sonra görüntülerdeki durumun oluştuğu tespit edilmiştir. Bu durum, hayvanın sonradan söz konusu alana taşınmış, konulmuş olabileceği ihtimalini güçlendirmiştir. Bu kapsamda, olayın dışarıdan bir müdahaleyle mi yoksa içeriden bir kişi, kişiler tarafından mı gerçekleştirildiği yönünde idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle devam etmektedir."

Açıklamada, olayın ertesi günü, bazı gruplar ve siyasilerin merkeze gelişinin ardından kamuoyuna "Ölü yavru köpekler bulundu." yönünde iddialar servis edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan kayıt ve saha kontrollerinde, iddia edilen yavru köpeklerin barınağımıza ait kayıtlı bir hayvan olmadığı, barınağımızın hayvan kabul ve kayıt sisteminde bu hayvanlara ait herhangi bir giriş kaydı bulunmadığı, merkezimizde olay öncesinde bu tanımla eşleşen yavru köpeklerin mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, söz konusu iddianın gerçek dışı ve provokatif bir eylem olabileceğine işaret etmektedir. İlgili hususlar tutanak altına alınmış, gerekli inceleme başlatılmıştır."

Barınağın kapasitesi ve hizmetlerinin de anlatıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, olayın oluş biçimi, ölüm nedeni, dış müdahale ihtimali, görev ihmali ihtimali tüm boyutlarıyla araştırılmaktadır. İhmali veya kusuru bulunan kim olursa olsun, ünvanı ne olursa olsun gerekli idari ve hukuki işlemler tereddütsüz uygulanacaktır. Süreç sonunda elde edilen sonuçlar kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacaktır. Bir kez daha ifade ediyoruz, bu şehirde hiçbir canlı sahipsiz değildir. Ordu Büyükşehir Belediyesi hem insanımıza hem de can dostlarımıza karşı sorumluluğunu kararlılık ve sevgiyle yerine getirmeye devam edecektir."