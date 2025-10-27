Orban, Papa'dan Macaristan'ın Savaş Karşıtı Çabalarına Destek İstedi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'dan, ülkesi Macaristan'ın savaş karşıtı çabalarına destek istediğini belirtti.

Vatikan ve İtalya'ya resmi ziyaret kapsamında Roma'da bulunan Başbakan Orban, bu sabah temaslarına Vatikan'dan başladı.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Orban, Papa 14. Leo, bu sabah Vatikan'da Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti.

Orban, Papa'nın ardından ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile bir araya geldi.

Vatikan'ın, Orban'ın temaslarına ilişkin açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"İki ülke arasındaki sağlam ikili ilişkilerin üzerinde durulurken, Katolik Kilisesi'nin Macar toplumunun sosyal kalkınmasını ve refahını teşvik etme konusundaki çabalarına duyulan takdir dile getirildi. Özellikle ailenin rolüne, eğitime, gençlerin geleceğine ve en kırılgan Hristiyan topluluklarının korunmasının önemine dikkat çekildi. Ayrıca, görüşmede Avrupa meselelerine geniş yer ayrıldı; özellikle Ukrayna'daki çatışma ve Orta Doğu'daki durum ele alındı."

Başbakan Orban da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Papa ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Papa ile özel görüşme. Papa'dan Macaristan'ın savaş karşıtı çabalarını desteklemesini rica ettim." ifadesini kullandı.

Orban: "Avrupa Birliğinin hiçbir etkisi yok. Donald Trump, Putin konusunda yanılıyor"

Orban, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'ya da bir demeç vererek, " Avrupa Birliği'nin hiçbir etkisi yok. (ABD Başkanı) Donald Trump, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin konusunda yanılıyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması için onunla görüşmeye gideceğim." ifadelerini kullandı.

"Savaşı çözme olasılığını Amerikalılara ve Ruslara bıraktık. Ne yazık ki bizim bir rolümüz yok. Avrupa tamamen oyun dışı kaldı." diyen Orban, yakında Trump ile görüşerek petrol yaptırımları sorununu çözmek istediğini dile getirdi.