Orban'dan AB Göç Politikalarına İsyan Çağrısı

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) düzensiz göçe dair politikasını eleştirerek bunu önlemenin tek yolunun, "isyan" olduğunu söyledi.

Orban, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek AB Konseyi toplantısı öncesi, güncel meselelere ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın AB üyeliği ihtimaline ilişkin Orban, "Sorun, savaş. Ukrayna'yı AB'ye entegre edersek savaşı da entegre etmiş oluruz ve savaş halinde olan ve bize yakın bir tehlike arz eden bir ülkeyle aynı toplulukta olmak istemeyiz çünkü AB'nin bir üyesi savaştaysa bu AB'nin de savaş halinde olduğu anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Orban, Avrupa'nın düzensiz göç politikalarına dair ise Macaristan'ın tutumunun "isyan" olduğunu söyledi.

Göç düzenlemelerini nasıl değiştireceklerini ve daha etkili hale getireceklerini "100 kez" tartıştıklarını dile getiren Orban, buna rağmen hiçbir şeyin değişmediğini vurguladı.

Orban, "Güzel bir toplantı ve konuşma yapmak için bir araya gelirseniz bu, asla işe yaramaz. Bu yüzden, bunu durdurmanın tek yolu, Macarlar olarak bizim yaptığımız gibi. Macaristan yetkililerinden izin almadan hiç kimse topraklarımıza giremez. Bunu yapmazsanız, (göçü) asla durduramazsınız." dedi.

Mevkidaşlarına da bunu önerdiğini aktaran Orban, "İsyan, isyan, isyan." ifadesini kullandı.

Orban, "göçü durdurdukları için" günde 1 milyon avro ödemek zorunda kaldıklarını belirterek bu "isyanın bedelinin" geleceklerine yapılan bir yatırım olduğunu söyledi.

Başbakan Orban, "Öyleyse ödeyelim, isyan tek yoldur." değerlendirmesinde bulundu.