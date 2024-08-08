Şırnak'ta operasyon sırasında kalp krizi geçiren astsubay şehit oldu
Bursa'nın İznik ilçesinden 1 ay önce Şırnak'a tayin olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, yürütülen operasyon sırasında kalp krizi geçirerek şehit oldu. Kalaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'e gönderilecek.
ŞIRNAK'a 1 ay önce tayin olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (24), operasyon sırasında kalp krizi geçirip şehit oldu.
Bursa'nın İznik ilçesinden 1 ay önce Şırnak'a tayin olan astsubay Muhammet Kalaz, yürütülen operasyon sırasında rahatsızlanıp, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kalaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen Kalaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'e gönderilecek.