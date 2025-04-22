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Operadaki Hayalet Müzikali Belgrad'da Sahnelendi

Operadaki Hayalet Müzikali Belgrad'da Sahnelendi
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Dünyaca ünlü Broadway müzikali Operadaki Hayalet, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sava Merkezi'nde seyircilerle buluştu. Yoğun ilgi gören müzikal, 29 Nisan'a kadar izlenebilecek.

Dünyaca ünlü Broadway müzikali Operadaki Hayalet (Phantom of the Opera) Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da izleyiciyle buluştu.

Başkentteki Sava Merkezi'nde sahnelenen müzikal, Sırbistanlı sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Müzikal 29 Nisan'a kadar Sava Merkezi'nde izlenebilecek.

Dünya genelinde 160 milyondan fazla seyirciye ulaşan Operadaki Hayalet müzikali, 7 defa Tony Ödülü'nün sahibi oldu.

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Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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