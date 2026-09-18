Haberler

OpenAI'ın yapay zeka modellerini eğitmek için milyonlarca makaleyi izinsiz kullandığı iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OpenAI şirketinin, yapay zekanın yayıncılar için "varoluşsal tehdit" oluşturabileceğine yönelik şirket içindeki endişelere rağmen modellerini geliştirmek için telif hakkıyla korunan milyonlarca makaleyi izinsiz kullandığı öne sürüldü.

OpenAI şirketinin, yapay zekanın yayıncılar için "varoluşsal tehdit" oluşturabileceğine yönelik şirket içindeki endişelere rağmen modellerini geliştirmek için telif hakkıyla korunan milyonlarca makaleyi izinsiz kullandığı öne sürüldü.

The New York Times gazetesi ile diğer medya kuruluşlarının OpenAI'a karşı açtığı telif davası kapsamında mahkemeye sunduğu belgelerde, şirketin milyonlarca makaleyi izinsiz kullanarak haber içeriklerinin yerini alabilecek ticari yapay zeka ürünleri geliştirdiği ileri sürüldü.

Belgelerde, OpenAI personeli arasında da yapay zekanın haber yayıncıları üzerindeki etkisine ilişkin endişeler bulunduğu savunuldu.

ChatGPT'yi geliştiren ekibin başındaki Nick Turley'nin 2023'te yapay zekayı yayıncılar için "varoluşsal tehdit" olarak nitelendirdiği, 2024'te ise yapay zeka ürünlerinin geliştikçe mevcut içeriklerin yerini daha fazla alacağını belirttiği aktarıldı.

Ayrıca mahkeme belgelerinde, Microsoft çalışanlarının da şirket içi yazışmalarında yapay zeka modellerinin bu içerikleri kullanmasının "insanlık tarihindeki en büyük emek hırsızlığı" olarak değerlendirdiği iddia edildi.

OpenAI ise iddialara yönelik açıklamasında, kamuya açık içeriklerin yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılmasının telif hakkı kapsamında "adil kullanım" olduğunu savundu.

Kaynak: AA
Katz'dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et

Erdoğan'a skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Narin Güran'ın babasından adalet yürüyüşü kararı! Diyarbakır'dan Cumhurbaşkanlığı'na yürüyecek

Narin'in babası kızı için yola çıkıyor! Diyarbakır'dan Ankara'ya
Uyuşturucu operasyonunda 2 ünlü oyuncu daha gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 2 ünlü oyuncu daha gözaltında
Tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu Messi, 48. şampiyonluğuna ulaştı

Bu adam gerçekten de uzaylı!
Japonya'da 31 yıl sonra bir ilk! Faiz yüzde 1,25'e çıktı

31 yıl sonra gelen karar! Dünya ekonomisinde yeni sayfa açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi iddiası

Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi
Ödemiş'te asırlık gelenek yeniden canlandı! Vali Elban: Tüm Türkiye'de gençlerimiz Efeler Düğünü'yle evlensin

Efeler diyarında görkemli gece! Vali'den gençlere düğün çağrısı
39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber

39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber