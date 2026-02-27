Haberler

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın Pentagon'la olası bir anlaşma için çalıştığı iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pentagon ile Anthropic arasındaki tartışmalar devam ederken, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın Pentagon ile olası bir anlaşmaya yönelik çalışmalarda bulunduğu öne sürüldü. Altman, yapay zeka kullanımında özel şirketlerin rolü hakkında endişeleri dile getirirken, sözleşmelerdeki gizlilik ve güvenlik konularını vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic arasında son dönemde yaşanan tartışmaların ardından, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın şirketinin Pentagon ile olası bir anlaşmaya yönelik çalışma yürüttüğü öne sürüldü.

Yapay zeka modeli Claude'un üreticisi Anthropic firmasıyla hükümet sözleşmelerini iptal etme tehdidinde bulunan Pentagon arasındaki anlaşmazlık sürüyor.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Altman'ın şirket çalışanlarına gönderdiği notu görüntüledi.

Buna göre Altman'ın notta "Modellerimizin gizli ortamlarda kullandırılmasına izin verecek ve ilkelerimizle uyumlu olacak bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Sözleşmenin, örneğin iç gözetim ve otonom saldırı silahları gibi kullanımlar hariç yasa dışı veya bulut tabanlı uygulamalara uygun olmayan her türlü kullanımı kapsamasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Konuya yakın bir kaynağa göre, henüz bir anlaşma imzalanmadı ve görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanabilir.

Altman notta, hükümetin önemli ulusal güvenlik konularında özel bir şirketin kontrol sahibi olması konusundaki endişelerini kabul etse de, prensip olarak Anthropic'in pozisyonuna destek verdiğini dile getirdi.

Çalışanlarına gönderdiği notta Altman, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmazlığın yapay zekanın nasıl kullanılacağıyla ilgili değil, kontrolle ilgili olduğuna inanıyoruz. Şirketlerin çok fazla girdi ve etkiye sahip olabileceği doğru olsa da, özel bir ABD şirketinin demokratik olarak seçilmiş ABD hükümetinden daha güçlü olamayacağına inanıyoruz. Demokrasi karmaşık bir şeydir, ancak biz ona bağlıyız."

Altman, OpenAI'nin sektörün geri kalanı için de işe yarayabilecek bir çözüm bulabileceğini umduğunu belirtti.

Pentagon, Anthropic'e ültimatom vermişti

ABD ordusunun bugüne kadar istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riski bulunduğunu söylemişti.

Bazı askeri yetkililer, Anthropic'in ayrıca "tedarik zinciri riski" olarak nitelendirilebileceği ve hatta ordunun, firmanın ürünlerini daha geniş şekilde kullanmasına olanak tanıyan bir yasanın yürürlüğe koyulabileceği konusunda uyarmıştı.

Şirketin, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesinin ve askeri kullanıma dair güvenlik endişelerinin Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açtığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
ABD ordusu, Trump'a İran'a yönelik saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var

ABD ordusu, Trump'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti

Grev dalgası büyüdü, Avrupa ülkesi felç oldu!
Atölyeye çevrilen evde kalem görünümlü silahlar ele geçirildi

Ekipler karşılaştığı manzara karşısında şaştı kaldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti

Grev dalgası büyüdü, Avrupa ülkesi felç oldu!
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar