Haberler

OpenAI CEO'su Altman'ın yapay zekanın enerji harcamasını insanlarla karşılaştırması tepki çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın eğitiminde harcanan enerji ile insanların eğitimi arasındaki karşılaştırmayı yaparak sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Eleştirileri yanıtlayan Altman, enerji kullanımının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Teknoloji şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın, yapay zekayı eğitmek için çok enerji harcandığına ilişkin eleştirilere, "İnsanları eğitmek için de çok enerji harcanıyor." diye yanıt vermesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Altman'ın, Hindistan'da düzenlenen 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Yeni Delhi'de bulunduğu sırada Indian Express'e verdiği mülakatta yapay zekaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın eğitilmesinde harcanan enerji hakkındaki endişelere ilişkin Altman, "İnsanlar, yapay zekanın eğitilmesinde ne kadar enerji harcandığı hakkında konuşuyor ancak bir insanı eğitmek için de çok enerji harcanıyor." dedi.

Altman, yapay zekanın eğitilmesiyle insanların eğitilmesi sürecini karşılaştırarak, "Hayatınızın 20 yılı ve bu süreçte tükettiğiniz gıda sayesinde akıllı hale geliyorsunuz." diye konuştu.

Yapay zekanın çok su tükettiğine ilişkin endişelere tepki gösteren Altman, şunları kaydetti:

"Su meselesi tamamen sahte. Eskiden veri merkezlerinde buharlaştırıcı soğutma yapıyorduk ancak artık bunu yapmıyoruz. İnternette 'ChatGPT'yi kullanmayın. Her soru için 17 galon (yaklaşık 64 litre) su harcıyor.' denildiğini görüyorsunuz. Bu kesinlikle yanlış ve çılgınca."

Yaptığı karşılaştırmaya rağmen kamunun yapay zekanın enerji tüketimi hakkındaki değerlendirmelerinin "makul" olduğunu söyleyen Altman, dünyada yapay zeka kullanımının artması nedeniyle artık nükleer, rüzgar ve güneş enerjisinde hızlı ilerleme kaydedilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sosyal medya kullanıcıları bu karşılaştırmaya tepki gösterdi

Altman'ın ifadelerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarından biri, "İnsanlarla nesneler arasında fark görmüyorlar." ifadesine yer verirken, başka bir kullanıcı, insanlar hakkında bu şekilde konuşan birinin, diğer insanları etkileyecek bir işte çalışmaması gerektiğini vurguladı.

Bir diğer kullanıcı ise Altman'ı şu ifadelerle eleştirdi:

"Evet, çünkü küresel enerji şebekesi, küçük çocukların patates püresi yemesinin ağırlığı altında eziliyor. Bir insanın 20 yılda yemek yemesini endüstriyel düzeyde çalışan veri merkezleriyle karşılaştırmak bir mumu çelik fabrikasıyla karşılaştırıp, 'aynı şey' demeye benziyor."

Ayrıca insanlar cebir öğrenmek için su soğutmalı Grafik İşlem Birimlerine (GPU) ve yedek dizel jeneratörlere ihtiyaç duymaz. Ama bu Sam Altman'dan cesurca bir açıklama. Bir dahakine bize anaokullarının nükleer reaktörlerle çalıştığını söyleyecek."

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı! Bikinili kadın paylaşımı sonrası dananın kuyruğu koptu

Bikinili kadın paylaşımı sonrası olanlar oldu! Aşk bitti
Fatih Terim'in kayınpederi de içindeydi! 51 yıl sonra Marmara Denizi'nde yeni izler bulundu

Fatih Terim'in kayınpederi de vardı! 51 yıllık sır perdesi aralandı
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor
Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kart tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yapıyor

Caner için herkes aynı yorumu yapıyor