Op. Dr. Gökhan Aktürk: 'Burun estetiği fonksiyonel olmalı'

Halk arasında burun estetik ameliyatı olarak bilinen Rinoplastinin estetik olduğu kadar fonksiyonelde olması gerektiğini belirten K.B.B. Uzmanı Op. Dr. Gökhan Aktürk, "Bu ameliyat ile rahat nefes alınması ve yüz ile uyumlu tamamen doğal görünüme sahip bir buruna kavuşulması amaçlanmaktadır" dedi.

Burun Estetiği ameliyatı ile kemik ve kıkırdak yapı değiştirilerek buruna yeniden şekil verildiğini söyleyen Op. Dr. Gökhan Aktürk, "Rinoplasti, günümüzde en sık yapılan estetik ameliyatların başında yer almaktadır. Estetik cerrahinin en zor ve en bilinmeyenleri en fazla olan ameliyat olarak da kabul edilebilir. Zorluğun başlıca nedeni kemik ve kıkırdak yapının birbirinden bağımsız ama bir bütün olarak bir arada bulunması ve iyileşme döneminde farklılık gösterebilmesidir" şeklinde konuştu.

Burun estetiği ameliyatlarında fonksiyon için estetikten, estetik içinde fonksiyondan vazgeçilmemesi gerektiğini dile getiren Doruk Yıldırım Hastanesi K.B.B. Uzmanı Op. Dr. Gökhan Aktürk şunlar söyledi:

"Rinoplasti de başarıyı belirleyen en önemli faktör hem fonksiyonel hem de estetik açıdan dengenin doğru kurulmasıdır. Fonskiyonel hedef rahat nefes alabilmek, estetik hedef ise yüz hatları ile tamamen uyumlu ve doğal görünüme sahip bir buruna sahip olmaktır. Her burun farklıdır, anatomi kişiden kişiye önemli farklılıklar gösterir bu da rinoplasti ameliyatının en zor ve en karmaşık ameliyatlardan biri haline getirir. Sonuca etki eden diğer bir faktör cildin kalitesidir. Cildin aşırı kalın ya da aşırı ince olması sonucu çok önemli derecede etkiler. Rinoplasti ameliyatı kapalı ve açık olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. Her iki tekniğin de kendine ait avantajları ve dezavantajları vardır. Ameliyat genellikle genel anestezi altında yapılır. Ameliyat öncesi aspirin başta olmak üzere kanamaya sebep olabilecek ilaçlar ve gıdalar kesilmelidir. Ameliyat sonrası burun içine konan silikonlar ve burun sırtına konan plastik alçı altı ya da yedinci gün alınır."

Burun estetiği ameliyatı sonrası yüzde oluşan morlukların genellikle iki hafta içinde kaybolduğunu söyleyen Op. Dr. Gökhan Aktürk, "Yüzde oluşan şişliklerin büyük bölümü altı-sekiz hafta içinde normale döner. Burunun tamamen istenilen şekli alması genellikle 10-12 ayı bulmaktadır" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel