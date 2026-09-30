Haberler

Op. Dr. Ayberk Karaman, Beypazarı Devlet Hastanesi'ndeki görevine başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Op. Dr. Ayberk Karaman, Beypazarı Devlet Hastanesi'ndeki görevine başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı Devlet Hastanesi başhekimliğine atanan Op. Dr. Ayberk Karaman görevine başladı. Karaman, hastalara daha iyi hizmet vermek ve poliklinik hizmetini sürdürürken hekim sayısını artırmak için çaba göstereceklerini söyledi.

Beypazarı Devlet Hastanesi başhekimliği görevine atanan Op. Dr. Ayberk Karaman, görevine başladı.

Karaman, hastanede güzel çalışmalarda bulunacaklarını ve hastalara daha iyi hizmet vermenin çabasında olacaklarını söyledi.

Atamanın hayırlı olmasını dileyen Karaman, poliklinik hizmeti vermeye çalışırken, hekim sayısını da artırmanın çabasında olacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
İzmir'de köpeğini tekmeleyen şahıs gözaltına alındı! Vicdanları yaralayan görüntü

İzmir'de vicdanları yaralayan görüntü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı
Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor

Vinicius'u öldürdüler mi? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı

ABD ordusu, 23 yıl önce işgal ettiği ülkeden tamamen çekildi

Futbol dünyasını şoke eden ölüm! Kulüp başkanını başından vurdular

Başkana acımasız suikast! Evinin önünde tek kurşunla infaz edildi
Ortada kalan Mauro Icardi sessizliğini bozdu

Ortada kalan Icardi bombayı patlattı
4 kuzeni hayattan koparan sürücünün savunması pes dedirtti

4 kuzeni hayattan koparan sürücünün savunması isyan ettirdi

Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanıydı! 17 yıllık görevine veda etti

Türkiye'de bir ilkti, 17 yıl sonra veda etti