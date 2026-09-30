Op. Dr. Ayberk Karaman, Beypazarı Devlet Hastanesi'ndeki görevine başladı

Op. Dr. Ayberk Karaman, Beypazarı Devlet Hastanesi'ndeki görevine başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beypazarı Devlet Hastanesi başhekimliğine atanan Op. Dr. Ayberk Karaman görevine başladı. Karaman, hastalara daha iyi hizmet vermek ve poliklinik hizmetini sürdürürken hekim sayısını artırmak için çaba göstereceklerini söyledi.
Beypazarı Devlet Hastanesi başhekimliği görevine atanan Op. Dr. Ayberk Karaman, görevine başladı.
Karaman, hastanede güzel çalışmalarda bulunacaklarını ve hastalara daha iyi hizmet vermenin çabasında olacaklarını söyledi.
Atamanın hayırlı olmasını dileyen Karaman, poliklinik hizmeti vermeye çalışırken, hekim sayısını da artırmanın çabasında olacaklarını kaydetti.
Kaynak: AA