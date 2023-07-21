Onur Şener davasında beraat kararına şerh; Onur daha iri ancak 3'ü direncini kırabilir

ANKARA'da müzisyen Onur Şener'in (45), eğlence mekanında istek parça çalmayı kabul etmediği için çıkan kavgada öldürülmesiyle ilgili tutuklu 3 sanıktan Semih Soyalp'in beraat etmesine, mahkeme başkanının şerh koyduğu ortaya çıktı. Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Karaseyfioğlu, Onur Şener'in, sanıkların fiziksel yapılarına göre daha iri yapılı ve kuvvetli olduğu, 1 veya 2 sanığın direncini kırmasının mümkün görülmediği ve ancak 3 sanığın eylem birlikteliği içinde hareket etmesi halinde direncini kırmalarının mümkün olacağına dikkat çekerek, Semih Soyalp'in de suçtan hüküm giymesi gerektiğini belirtti.

Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de, Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan ve gözaltına alınan 5 kişiden bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) tutuklandı, Gözde Gündüz ve Jale Erberk serbest bırakıldı. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yarılama sonunda tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'kasten öldürme' suçundan takdir indirimi uygulanarak 25'er yıl hapis cezası verildi. Diğer tutuklu sanık Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz'ün ise delil yetersizliğinden beraatına karar verildi.