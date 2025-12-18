Sanatçı Onur Akın'a, klip çekimi sırasında at çarptı

KLİP çekimi için geldiği Kayseri'de sanatçı Onur Akın'a, yılkı atı çarptı. Durumu iyi olan Akın, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Sanatçı Onur Akın, 'Sen Gidersen' adlı şarkısının klip çekimi için Kayseri'nin Hacılar ilçesine, yılkı atların bulunduğu Hürmetçi Sazlığı'na geldi. Akın'a, çekim sırasında bir yılkı atı çarptı. Akın, atın çarpması ile yere düştü. Durumu iyi olan Onur Akın, "Karlı bir havada çekim yaptığımız için, yerin çamur olması bir yerimin kırılmasını önledi sanıyorum. Atların yerdeyken üstüme basıp, beni ezmemesi de büyük bir şans oldu. Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum, Allah korudu" dedi. Diğer yandan Akın, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.