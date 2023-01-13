"Onların da oy oranlarına bakalım" diyen Davutoğlu'na Saadet ve Demokrat Parti'den yanıt geldi

Ahmet Davutoğlu'nun "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı" eleştirilerine Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oy oranları üzerinden yanıtladı. Davutoğlu'nun bu sözlerine 6'lı masanın ortağı olan iki partiden cevap geldi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya "Bize karşı değil, masanın ruhuna vurgu yapmak için kullandığı bir ifadedir." derken, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy ise "O söylem kendisini bağlar. DP olarak kendimizi biliyoruz." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "Bir Cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim. O Cumhurbaşkanı 'Sizin oyunuz düşüktü, ben bu kararı veriyorum' derse..." sorusuna "Bunu dediği anda kriz çıkar, Meclis desteğimizi çekeriz, ülke seçime gider." şeklinde yanıt vermişti. Davutoğlu'nun bu sözleri "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı" şeklinde eleştirilere neden olmuştu.

SAADET VE DEMOKRAT PARTİ ÖRNEĞİNİ VERDİ

Davutoğlu bugün katıldığı programda söz konusu eleştirilere Saadet ve Demorat Partisi üzerinden yanıt verdi Davutoğlu, "Bırakalım siyaseti bu çok bilmişlere. Şunun oy oranı bu desin, biz çıkalım masadan o zaman. E Saadet Partisi'nin de Demokrat Parti'nin de oy oranına bakalım. Türkiye'de yüzde 49 ile 1,5 arasında fark yok, ikisi de seçimi kaybediyor" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU'NA YANIT GELDİ

Davutoğlu'na Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den yanıt geldi. Oda TV'ye konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy "Davutoğlu'nun açıklamasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"BİZİM ÜZERİMİZDEN YORUMLAMAK YANLIŞ OLUR"

Saadet Partili Kaya, "Sayın Davutoğlu'nun açıklaması biz veya Demokrat Parti'ye karşı değil, masanın ruhuna vurgu yapmak için kullandığı bir ifadedir. Biz altı parti bir aradayız. Siyasal temsiliyeti de seçimde alınacak oyları da dikkate alınması gerektiğini bilen tecrübeli siyasi partileriz. Sayın Davutoğlu'nun açıklamasını ne Demokrat Parti'nin ne de biz Saadet Partisi'nin üzerinden yorumlamak yanlış olur." dedi.

"O SÖYLEM KENDİSİNİ BAĞLAR"

Demokrat Partili İlay Aksoy ise, "Doğru bulmak, yorumlamak bana düşmez. Sonuçta kendi şahsi görüşü, partisini bağlar. DP olarak masada ne konuşulduysa onu yansıtmaya çalışıyoruz. Bu soru defalarca genel başkanımıza iletildi. Masada böyle bir konu olmadığını söyledi. Davutoğlu'nun kendi görüşüdür. Sonuçta DP olarak şahıs amaçlı olarak değil genel olarak siyaset yapıyoruz. 77 yıllık köklü bir partiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir bölümünde yatırım yapmış bir partiyiz. Tarihe baktığınızda ciddi kalkınmaları gerçekleştiren partiyiz. O söylem kendisini bağlar. DP olarak kendimizi biliyoruz. Tarıma, sanayiye, eğitime verdiğimiz katkıları biliyoruz. Kurucularımız Atatürk'le birlikte Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etti. Başka şeylere odaklanmıyoruz açıkçası." ifadelerini kullandı.