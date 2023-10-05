Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten EXPO 2023 açıklaması Açıklaması

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek EXPO 2023'ün 14 Ekim'de açılacağını söyledi.

Belediye binasının fuaye alanında basın mensuplarıyla bir araya gelen Mahçiçek, EXPO 2023 organizasyonunun Kahramanmaraş'ın uluslararası arenada tanınırlığını artıracağını, kentin turizmine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Kahramanmaraş'ın küresel marka şehir olması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Mahçiçek, EXPO 2023'ün bu bakımdan önemli bir proje olduğunu vurguladı.

EXPO 2023'e iyi hazırlandıklarını, rekreasyon alanında altyapı, kanalizasyon ve elektrik çalışmalarının tümünü yaptıklarını ifade eden Mahçiçek, projeye çeşitli sürdürülebilir etkinlikler de eklediklerini anlattı.

Mahçiçek, Türkiye'de son dönemde yaşanan salgın ve depreme rağmen EXPO 2023'e inandıklarını ve başarılı olmak için gerekli çalışmaları büyük hassasiyetle yerine getirdiklerini belirtti.

Güney Kore'de bir süre önce Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliğinin (AIPH) 75. Kongresine katıldığını anlatan Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Şehrimize müjdelerle döndük. Ben orada dedim ki, 'Biz bir mucizeyi gerçekleştirdik, bütün bu olumsuzluklara rağmen bir ilçe belediyesi olarak mucizeyi gerçekleştirdik.' dedim. Ben bile gezdiğim zaman 'Nasıl yaptık?' diye düşünüyorum. Tüm bunlar bir ilçe belediyesinin yapacağı şeyler değil. Adamlara anlattım, tüm felaketlere rağmen ortaya muazzam bir proje çıkarmışız. Kahramanmaraş'ın yıkımını gösterdim, 'Bakın bu yıkımlara rağmen biz bunları yaptık, çok fazla ötelemeyin.' dedim. Toplandılar ve bize de '14-22 Ekim tarihleri arasında herhangi bir günde açabilirsiniz.' dediler. Yazıyı da gönderdiler. Açılış tarihi önümüz kış olduğu için mümkün mertebe erken açalım diye 14 Ekim'i kararlaştırdık. Dün Ankara'daydım, milletvekillerimizle görüşmeler yaptık. İnşallah açılışı 14 Ekim'de yapacağız."

Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet ettiklerini ancak programlarının yoğun olduğunu ifade eden Mahçiçek, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz açılışa gelecek inşallah. Büyük ihtimalle Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı gelecek. 22 ülkeden insanlar gelecek. EXPO 2023 katılım sayısı bakımından en önde EXPO'lardan bir tanesi. Bu kadar ülkenin başka bir EXPO'ya katılımı olmamış." diye konuştu.