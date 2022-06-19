Önce vazgeçti çevredekiler ikna edince bu kez de kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi

Beyoğlu'ndaki İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde YKS yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelen öğrenciler, evrakları kontrol edilerek, üst aramasından geçirildi. Sınavın başlamasına kısa bir süre kala gelen bir öğrenciden, güneş gözlüğünü emanete bırakması istendi. Boran Elaldı, gözlüğünü teslim etmeye giderken sınava girmekten vazgeçti. Elaldı'yı bir veli ikna ederek alkışlar eşliğinde salona getirdi. Ancak bu sefer de öğrencinin kimliğinin yanında olmadığı anlaşıldı.

"ÇOCUĞUMU YERİNE KOYDUM"

"ÜNİVERSİTE BENİM İÇİN ZAMAN KAYBI"

ADAYLARIN ISRARI KAPILARI AÇTIRDI

Avcılar'da bir okulda bahçe kapısının kapatılmasından hemen sonra gelen 2 aday, ısrarlarıyla içeri girmeyi başardı. Sınava girecekleri Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda son ana kadar test çözmeye devam eden 2 kız öğrenci de dikkat çekti. Veliler bahçeden çıkarıldıktan sonra, iki aday kapının açılması için ısrar etti. Görevliler sonunda kapıyı açarak adayları içeri aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel