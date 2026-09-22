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Onaysız işletmede bulunan 3 ton et-kemik unu Sakarya Arifiye'de imha edildi

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Onaysız işletmede bulunan 3 ton et-kemik unu Sakarya Arifiye'de imha edildi
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde onaysız faaliyet gösteren işletmede yaklaşık 3 ton et-kemik unu tespit edilerek SEKAY'da imha edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, onaysız üretime geçit olmadığını, işletmeye 5996 sayılı kanun kapsamında idari işlem uygulanacağını bildirdi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde onay almadan faaliyet gösteren bir işletmede yaklaşık 3 ton et-kemik unu imha edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, onaysız üretime geçit olmadığı bildirildi.

Kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimde, Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli onayı olmadan faaliyet gösteren bir işletmede yaklaşık 3 ton et-kemik ununun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Tespit edilen ürünler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde (SEKAY) imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, onaysız faaliyette bulunan işletme hakkında "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında idari işlem uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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