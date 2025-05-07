1.On Numara Kazandırıyor, İşte 2025'te On Numara ile Kazananlar

On Numara, her hafta pazartesi günleri çekilen ve 1 ile 80 arasındaki numaralar arasından 10 tanesini doğru tahmin etmeye dayanan bir şans oyunudur. 2025 yılında da büyük ilgi gören Şans Oyunu ile kazananlar Milli Piyango Online'dan açıklanıyor. Kazanan numaraların yanı sıra, kazanan iller ve kazanan kişi sayıları da tüm Milli Piyango Online dijital kanallarından duyuruluyor.

2025 yılında On Numara ile büyük ikramiye kazanan şanslı kişiler, hayatlarında önemli değişiklikler yaşadı. Kimileri hayallerindeki evi satın aldı, kimileri ise uzun zamandır ertelediği seyahatlere çıktı. On Numara, sadece büyük ikramiyelerle değil, aynı zamanda daha küçük ikramiyelerle de binlerce kişinin yüzünü güldürüyor.

On Numara oynamak isteyenler, diledikleri zaman Milli Piyango Online 'dan veya Türkiye'nin birçok ilinde bulunan Milli Piyango bayilerinden bilet satın alabilirler. Oyunda, 10 numarayı doğru tahmin edenlerin yanı sıra, 6, 7, 8 ve 9 numarayı doğru tahmin edenler de ikramiye kazanıyor.

2025 yılında On Numara ile kazananlar, şans oyunlarının hayatları nasıl değiştirebileceğinin en güzel örneklerini oluşturuyor. On Numara, 2025 yılında da binlerce kişiye ikramiye dağıtmaya devam ediyor.

Bazıları şansa inanır, bazıları "benim hiç şansım yok" der geçer… Ama Milli Piyango On Numara oyuncuları bu yıl bambaşka şeyler söylüyor.

Geçtiğimiz yıl, On Numara oynayanların yılı oldu!

Telefonundan, bilgisayarından, kahvesini yudumlarken ya da minibüste giderken bir kolon dolduran yüzlerce kişi ve hayalleri süsleyen büyük ikramiyeleri kazanan talihliler.

İstanbul'dan Van'a: On Numara ile Kazananlar Her Yerde!

On Numara kazananları sadece büyük şehirlerden değil, Türkiye'nin dört bir yanından birçok şehirden çıktı. Bazen tek başına, bazen bir arkadaş grubuyla, bazen ailecek oynayanlar… On numara şans, bir yerde onları buldu.

2024 yılında Van İpekyolu'na çıkan 6.030.939 TL'lik büyük ikramiye, şans oyunlarının heyecan dolu dünyasını bir kez daha kanıtladı. Aynı yıl boyunca On Numara, toplamda 64 kişiye 60 milyon TL'den fazla ikramiye kazandırarak unutulmaz anlara imza attı.

Şans Her Yerde: On Numara Kazandırmaya Devam Ediyor

Kazandırmaya devam eden On Numara, 2025 yılında da Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişiye umut, heyecan ve büyük ödüller sundu. Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e ve hatta Milli Piyango Online'a kadar her bölgeden kazananlar, şansın sadece büyük şehirlerle sınırlı olmadığını bir kez daha gösterdi.

En Çok Kazanan Şehirler Hangileri Oldu?

İstanbul, geçtiğimiz yıl 13 talihli ile On Numara'da en çok kazanan şehir oldu. İstanbul'u sırasıyla İzmir (8 talihli) ve Antalya (7 talihli) takip etti. Ama en dikkat çekici olan, Türkiye'nin farklı illerinden gelen kazanan hikâyeleri oldu.

• Van'dan tek başına şansını deneyen ve On Numara'da yılın en çok kazanan talihlisi,

• Aynı numaraları 5 farklı şehirden (Antalya, Tekirdağ, İzmir (2) ve Balıkesir) oynayıp büyük ikramiyeyi bölüşen 5 kişi,

• On Numara'nın Milli Piyango Online platformuna gelmesi sonrasında Online'dan oynayıp büyük ikramiyeyi kazanan 2 talihlimiz...

On Numara, hayalleri gerçeğe dönüştüren adres olmaya 2025'te de devam ediyor.

Sen de Şansını Dene!

Milli Piyango Online ya da bayilerden On Numara oynayarak sen de Türkiye'nin dört bir yanından ve online'dan kazananlar arasına katılabilirsin.

Peki On Numara Nasıl Bu Kadar Sevildi?

Çünkü kuralları basit, heyecanı büyük!

→ 1 ile 80 arasından 10 numara seçiyorsun.

→ Oynadığın güne göre pazartesi veya cuma çekilişini millipiyangoonline.com'dan çekilişi canlı izliyorsun.

→ Ve kazandıran numaralarla hayaller gerçek oluyor.

Üstelik Milli Piyango Online ile On Numara oynamak çok kolay. İster mobil uygulamadan ister web sitesinden veya tüm bayilerden… Dakikalar içinde şansını denemek mümkün.

2025 Bitmeden Bir Sonraki Kazanan Hikayesi Senin Olabilir!

Bugüne kadar kazananlar listesini okuyan taraftaydın… Belki de sıra sende?

Milli Piyango On Numara ile 2025'in bir sonraki büyük hikayesi senin adınla yazılabilir. Tek yapman gereken: Şansına inanmak ve şanslı numaralarını seçmek!

Genel - General Use