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OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yakınındaki ormanda yangın çıktı

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil bölümüne yakın bir ormanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil bölümüne yakın bir ormanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkının hemen yanında yer alan bölgede meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunamadı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/ Samsun,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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