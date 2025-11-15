Haberler

OMÜ Mimarlık Fakültesi'nde İHA Teknolojileri Eğitimi Düzenlendi

Güncelleme:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İHA teknolojilerinin mimarlık pratiğine etkilerini öğrencilere aktaran bir etkinlik düzenledi. Helimore Havacılık Teknolojileri iş birliği ile gerçekleştirilen programda, İHA'ların inşaat süreçlerine sağladığı yenilikler ve eğitim fırsatları ele alındı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi, İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojilerinin tasarım ve planlama süreçlerinde yarattığı dönüşümü öğrencilerle buluşturdu.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirilen "Gökyüzünden Tasarlamak: Mimarlıkta İHA Teknolojileri ve İHA-1 Pilotluk Eğitimi" etkinliği, Mimarlık Fakültesi Seminer Salonu'nda gerçekleştirildi.

OMÜ Mimarlık Fakültesi ile Helimore Havacılık Teknolojileri AŞ iş birliğinde düzenlenen etkinlikte Helimore temsilcileri Metehan Ünalan ve Elvin Özölçer, İHA teknolojilerinin mimarlık pratiğine kazandırdığı yenilikleri aktardı.

İHA'ların havadan veri toplama, 3B modelleme, haritalama ve gerçek mekan görselleştirme süreçlerine dair sunduğu imkanlar öğrencilere kapsamlı örneklerle anlatıldı.

Sunumda, İHA'ların mimarlık, iç mimarlık ve şehir planlamasında açtığı yeni tasarım kapıları üzerinde duruldu, arazi analizi ve ölçümleme çalışmalarında sağladığı hassasiyet, kentsel planlamada yüksek çözünürlüklü haritalama ve ulaşım analizindeki katkıları, mimari projelerin havadan sunumundaki estetik avantajları ve kültürel mirasın korunmasındaki rolü vurgulandı.

Etkinlikte ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 ve İHA-2 pilotluk eğitimleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hava hukuku, uçuş güvenliği, meteoroloji, acil durum yönetimi gibi konuları içeren eğitimlerin sonunda öğrencilerin e-Devlet üzerinden doğrulanabilir pilotluk sertifikası elde edebileceği belirtildi.

Programa Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çetin, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serpil Kaptan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

