OMÜ ile Özbekistan Arasında Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalandı

OMÜ ile Özbekistan Arasında Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Özbekistan'ın Namangan Devlet Pedagoji Enstitüsü ile öğrenci ve akademik personel değişimi için işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, iki üniversite arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Özbekistan'ın Namangan Devlet Pedagoji Enstitüsü arasında öğrenci ve akademik personel değişimi ile karşılıklı işbirliğini kapsayan protokol imzalandığı bildirildi.

OMÜ'den yapılan açıklamada, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, bir dizi anlaşmanın imzalandığı kaydedildi.

Prof. Dr. Aydın'ın Namangan Devlet Pedagoji Enstitüsü Rektörü Doç. Dr. Khusanov Bahodir Ergashevic ile bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "Görüşmede iki üniversite arasında akademik işbirliklerinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesini içeren protokol ile imza altına alındı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Aydın, anlaşmanın iki üniversite arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını dile getirerek, Türk dünyasındaki eğitim kurumları arasında bağların daha da kuvvetleneceğini belirtti.

Doç. Dr. Ergashevic de OMÜ ile yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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