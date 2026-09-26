Haberler

OMÜ'den Kumcağız, teknoloji bağımlılığında aile ve okula görev düştüğünü söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
OMÜ'den Kumcağız, teknoloji bağımlılığında aile ve okula görev düştüğünü söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Kumcağız, teknoloji bağımlılığında ebeveynlere ve öğretmenlere görev düştüğünü söyledi. Kumcağız, ebeveynlerin çocuklarıyla ilgilenirken telefon kullanmaması ve okul-aile-çocuk iletişiminin sürmesi gerektiğini belirtti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Kumcağız, teknolojik aletlere bağımlılıkta ebeveynlere ve öğretmenlere görevler düştüğünü söyledi.

Kumcağız, AA muhabirine, ebeveynlerin özellikle çocuklarıyla ilgilenirken cep telefonu kullanmalarının doğru olmadığını ifade etti.

Bağımlı hale gelen çocukların okula başladığında da elinden telefon ve tabletleri ailelerin alamadığını belirten Kumcağız, "O yüzden ebeveynlerin bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. Çocukların hemen telefonu eline vermek yerine, 'Niçin acaba çocuk bunu yapıyor? Onunla etkili vakit geçiriyor muyum? Çocuk ne istiyor?' diye düşünmeli, bunun takibinde olmalı." dedi.

Çocukların ebeveynlerini rol model aldığını ifade eden Kumcağız, "O yanlış davranışlara aslında biz örnek oluyoruz, biz teşvik ediyoruz. Sonra şikayet eden de biz oluyoruz ebeveynler olarak." diye konuştu.

Teknoloji bağımlılığının hayatın her aşamasını çok etkilediğini aktaran Kumcağız, zaman içerisinde çocukların iletişim ve sağlık sorunları yaşadığını vurguladı.

Kumcağız, aile içerisindeki huzursuzlukların da kendini yalnız hisseden çocuklarında teknolojik aletlere yönelmesine neden olduğunu belirtti.

Ebeveynlerin çocuklarının daha okula başlamadan teknoloji okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Kumcağız, "Ailenin, çocuğuna 'yapma' dediği bir şeyi kendisinin yapmaması lazım. Okula gelindiği zaman okulda da aynı şekilde öğretmenlerin model olması gerekiyor çocuklara. Göstermek gerekiyor davranışlarla." dedi.

Okul, aile ve çocuk arasındaki iletişimin süreklilik arz etmesi gerektiğini aktaran Kumcağız, "Bu disiplinlerarası yani sadece ailenin ya da öğretmenin değil, komple okuldaki kişilerin de sorumlulukları var. Rehber öğretmeni, diğer öğretmenler, idareciler ve aynı zamanda da ailelerin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok

Fon vurgunu sonrası Babacan’dan eski mesai arkadaşı için olay sözler
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı

Maç sonunda da herkesi kendine hayran bıraktı

Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak

FIFA'dan Fenerbahçe'ye büyük şok! Planlar altüst, yasak geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Tarakcı hakkında peş peşe kararlar! Bu kez hesabına erişim engeli kararı

“Bakan istifa edecek” diyen Ali Tarakcı'ya bir şok daha
Gaziantep beyranı dünyanın en iyi 2'nci çorbası seçildi! Ustalar itiraz etti: Beyran çorba değil, yemek

Dünyanın en iyi 2'nci çorbası seçildi! Ustalar ise itiraz ediyor
Köftecinin kaldırım taşıyla öldürdüğü anlar kamerada

Defalarca kaldırım taşıyla kafasına vurdu! Korkunç anlar kamerada
Aydın'da karnından 40 kilogramlık kitle alınan 67 yaşındaki kadın: Ölümü beklerken yeniden hayata döndüm

Karnından tam 40 kilo kitle çıktı! Ölümü beklerken hayata döndü
Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti

Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı!

Şehirde kimse uyuyamıyor! Ses geceleri 100 desibele çıkıyor

Şehirde kimse uyuyamıyor! Ses geceleri 100 desibele çıkıyor
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası

Bahçeli araya girdi! Yeraltı dünyasının iki grubu barışıyor iddiası