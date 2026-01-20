Haberler

OMÜ Tıp Fakültesinin 800 yatak kapasiteli yeni hastane binası projesi yatırım programına alındı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, sağlık hizmetlerini modernize etmek amacıyla 800 yatak kapasiteli yeni hastane projesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçirdi. Proje, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirecek ve tıp eğitimi için modern bir altyapı sağlayacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) için planlanan yeni hastane projesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek 2026 yılı yatırım programına alındığı bildirildi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 120 bin metrekare alanda inşa edilmesi planlanan ve 800 yatak kapasiteli olacak yeni hastane, çağdaş sağlık hizmeti anlayışı doğrultusunda hastalara daha konforlu ve nitelikli hizmet sunmak amacıyla projelendirildi.

Projenin tamamlanmasıyla bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim ve uygulama süreçlerinin modern fiziki koşullarda yürütülmesi hedefleniyor.

Yeni hastanenin Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin sağlık altyapısına önemli katkı sağlaması, üniversitenin eğitim, araştırma ve uygulama kapasitesini ileriye taşıması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, öncelikli projeleri arasında yer alan yeni hastane yatırımının yürütülen çalışmalar sonucunda yatırım programına dahil edildiğini belirtti.

Yeni hastane yatırımının üniversite ve bölge için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Aydın, projenin yalnızca bir fiziki yatırım değil, nitelikli sağlık hizmeti, güçlü tıp eğitimi ve ileri düzey bilimsel araştırma altyapısı anlamına geldiğine işaret etti.

Modern teknolojiyle donatılmış, hasta ve çalışan odaklı bir sağlık kompleksi inşa etmeyi ve üniversiteyi sağlık alanında referans merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını aktaran Aydın, projeye destek veren Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilgili bakanlıklar, Samsun milletvekilleri ile katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

