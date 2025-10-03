OMÜ'de Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ladik Meslek Yüksekokulunda oryantasyon programı düzenlendi. Müdür Prof. Dr. Hanife Nalan Genç, öğrencilere hitaben hoş geldin mesajı vererek, gençlerin başarılı bir süreç geçireceğine inandığını söyledi.
Ladik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hanife Nalan Genç, yüksekokulun konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, öğrencilere "hoş geldiniz" dedi.
Genç, gençlerin bu süreci başarılarla taçlandıracaklarına ve topluma değerler katan bireyler olacaklarına inandığını dile getirdi.
Programa Kaymakam Muhammet Özbalta, Belediye Başkanı Adnan Topal, Ladik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kırtan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş, Ladik Meslek Yüksekokulu genel sekreteri Serkan Çengel ile kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.