Alaçam'da "Orman yangınlarıyla mücadele eğitimi" düzenlendi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alaçam Meslek Yüksekokulu'nda orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi. Eğitimde yangınların çıkış nedenleri, müdahale yöntemleri ve koruma tedbirleri anlatıldı.

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Alaçam Meslek Yüksekokulunda, "Orman yangınlarıyla mücadele eğitimi" gerçekleştirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik eğitimde orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangın anında yapılması gerekenler, erken müdahalenin önemi ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi, özellikle yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği ifade edildi.

Eğitim kapsamında yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında uygulamalı bilgi de paylaşılırken, ormanların korunmasının toplumsal sorumluluk olduğuna dikkat çekildi.

Yetkililer, bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaya davet etti.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş
