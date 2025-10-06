OMÜ'de Dayanıklı Kestane Türleri Geliştiriliyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu'nda kestane kanseri ve zararlılarına karşı dayanıklı melez kestane türlerinin üretimi yapılıyor.

OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu'nda düzenlenen programda, kestane üretimini ve verimliliğini etkileyen önemli sorunlar arasında yer alan kestane kanseri, kök çürüklüğü ve gal arısı zararlısı gibi başlıca tehditler hakkında bilgi verdi.

Araştırma istasyonunda 15 yıldır yüksek verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı kestane çeşitleri geliştirme ve bölgeye uygun tarım teknikleri belirleme çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Serdar, şöyle konuştu:

"Kendi kestane türümüz olan Anadolu kestanesini (Castanea Sativa) hem de hastalık ve zararlara daha dayanıklı türler olan Çin ve Japon kestaneleri ve bunların Castanea Sativa ile olan melezleri deniyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda dört tane çeşit geliştirdik. Akgüz ve Ali Nihat, Betizak ve Marigoule. Bunlar dayanıklı çeşitler. Betizak aslında Fransa'da tescil edilmiş ama Türkiye'de fidan üretimi için, standart fidan üretimi için biz bunu da tescil ettirdik."

Bu yıl ilkbahar donları yaşandığını ve üretilen karmaşık melez türlerin zarar gördüğünü aktaran Serdar, şu ifadeleri kullandı:

"Betizak ve Marigoule çeşidinde çok güzel kestane var. Diğer taraftan yeni çeşit adaylarımızdan bir tanesi A55 isimli bir çeşidimiz var. Bu seneki don olayından zarar görmedi. Burada bir taraftan kestane çeşitleri geliştirirken, bir taraftan da bu çeşitler için acaba hangi anaçlar daha iyi aşı uyuşmasına sahip bunların araştırması içerisindeyiz. Öğrencilerimiz bugün ölçümler, tartımlar yapıyorlar. Biz bu yapacağımız, yaptığımız incelemeler sonucunda bölge için hangi çeşit, bu çeşit için hangi anaç ve bu anaç çeşit kombinasyonu için hangi sıra üzeri ve sıra arası mesafe gereklidir, bunların tavsiyesinde bulunacağız."

OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan ise Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu'nda farklı kestane türlerinin olduğunu ve kestanelerin hasat zamanının geldiğini belirterek, "Bölgenin ana ürünlerinden bir tanesi olan kestane konusunda yıllardır fakültemizde yapılan çalışmaların bir devamı niteliğinde olan bir çalışma. Farklı kestane çeşitleri var ve bunlar hem anaç kalem kombinasyonlar olarak hem verim, kalite veya hastalık hızlarına dayanıklılık yönünden incelenerek çalışmalar sürdürülüyor. Amacımız bölgeye ve Türk tarımına hizmet etmektir." diye konuştu.