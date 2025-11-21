Haberler

Ömer Özer, 81 ilde fidan dikme yolculuğunda 77. ili Burdur'da tamamladı

Ömer Özer, 81 ilde fidan dikme yolculuğunda 77. ili Burdur'da tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'dan yola çıkan Ömer Özer, '81 il 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum' projesi kapsamında Burdur'da fidan dikti. Yoldaş isimli köpeğiyle birlikte yürüyüşünü sürdüren Özer, doğanın korunması için farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Manisa'dan 4 yıl önce "81 il 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum" sloganıyla yola çıkan Ömer Özer, 77'nci il olarak geldiği Burdur'da fidan dikti.

Özer, 2021'de orman yangınlarının ardından farkındalık oluşturmak için Manisa'dan yola çıktı. Türkiye'yi gezerek her kentte fidan diken Özer, yürüyüşü sırasında Edirne'de karşılaştığı ve "Yoldaş" ismini verdiği köpeğiyle turuna devam ediyor.

Burdur'a ulaşan Özer, Burdur Lisesi bahçesine fidan dikti.

Fidan dikiminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özer, doğanın sessiz çığlığını topluma duyurmak için yola çıktığını söyledi.

Burdur Lisesi'ndeki okul yönetimine teşekkür eden Özer, "İlk Manisa'dan yürüyerek yola çıkmıştım. 2021'deki orman yangınlarından etkilenerek başlamıştım ama ondan sonra yollar daha da güzelleşti. Çok anılar yaşadık, bir sürü hikayemiz birikti. İlk fidan diktiğim şehir Çanakkale olmuştu. Edirne'de de yanıma bir 'Yoldaş' eklendi. Bir sokak köpeğiydi, bana orada katıldı. Onunla yollarımız daha da güzelleşti. 4 yıldır adım adım bütün şehirleri gezerek artık sona doğru yaklaştık. 81'inci il Manisa'yı hedefliyoruz. İnşallah orada son fidanımızı dikerek mesajımı herkese aktarmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.