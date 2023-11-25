Ömer Karaoğlu sevilen eserlerini Diyarbakırlılar için seslendirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kasım ayı kültür sanat programı kapsamında sanatçı Ömer Karaoğlu'nu Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın her kesime yönelik düzenlediği kültür sanat takvimi kasım ayı programıyla devam ediyor.

Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında ilahi ve ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu, Diyarbakırlı sevenleriyle buluştu.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Karaoğlu, "Şehit Türküsü", "Arzuhal", "Kuşlar" ve bilinen diğer eserlerini Diyarbakırlılar için seslendirdi.

Vatandaşlar da Karaoğlu'na şarkılarında eşlik etti. Karaoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ve konsere gelen Diyarbakırlılara teşekkür ederek mutluluğunu ifade etti.