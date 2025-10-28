Haberler

Ömer Çelik'ten Sındırgı Depremine Geçmiş Olsun Mesajı

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu ve devlet kurumlarının vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Çelik, NSosyal'den yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlgili tüm devlet kurumlarımız görevlerinin başında ve vatandaşlarımızın yanındadır. Vatandaşlarımızın devlet kurumları tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri çok önemlidir. Sosyal medya ve diğer mecralardan yayılan doğru olmayan açıklamalara itibar edilmemelidir. Allah ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
