Ömer Çelik'ten İsrail'e Tepki: Madleen Gemisine Yönelik Saldırıyı Lanetledi

Ömer Çelik'ten İsrail'e Tepki: Madleen Gemisine Yönelik Saldırıyı Lanetledi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in 'Madleen' adlı gemiye yönelik müdahalesine tepki göstererek, saldırıyı şiddetle lanetlediklerini ve saldırıyı gerçekleştirenlerin yargılanması için dünya işbirliği çağrısında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail'in 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

" İsrail'in 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır. 'Madleen' gemisi insanlık vicdanı adına Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken, uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail'in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail'i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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