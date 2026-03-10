Haberler

Ömer Çelik, öğrencilerle iftarda buluştu

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen 'Ramazan Kültür Akşamı ve İftar Programı'na katıldı. Çelik, programda öğrencilerle sohbet ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

'DÜNYANIN ÇOK ZOR ZAMANLARINDAN BİRİSİNDEYİZ'

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Çelik, "Savaşlar, depremler, kıtlıklar, yoksulluklar dünyanın her tarafını sarmış durumda. Bütün bunun içerisinde ülkemizin, memleketimizin geleceğine daha güzel imzalar atmak için bu birlikteliği, bu beraberliği daha güçlü bir şekilde korumamız gerekiyor. Gazze'deki soykırımdan en son İran'a saldırıya kadar bir sürü kötülük etrafımızda kol geziyor. Hem bu kötülüklerle mücadele ediyoruz hem de ülkemizi bu kötülüklerden korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ama en büyük gücümüz, en büyük kuvvetimiz birliğimiz, beraberliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
